2025-03-01 12:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژكارێکی سەرۆك وەزیرانی عێراق باس لە سودەكانی دەركردنی دراوی دیجیتاڵی بۆ بانكی ناوەندی دەکات و رایدەگەیەنێت، دەركردنی ئەو…

The post زانیاریی نوێ لەبارەی دراوە دیجیتاڵییەکەی بانکی ناوەندیی عێراق appeared first on Esta Media Network.