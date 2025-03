2025-03-01 14:00:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی عەلاق، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق رایگەیاند، عێراق بووەتە یەکێک لە باشترین وڵاتەکانی جیهان لە کۆنترۆڵکردنی فرۆشتنی دۆلاردا.…

