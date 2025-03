2025-03-01 16:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی پەروەردە، رایگەیاند، “بەبۆنەی مانگی رەمەزانەوە بۆ هەر وانەیەک پێنج خولەک کەمکدەکرێتەوە”. سامان سیوەیلی، وتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی…

The post وەزارەتی پەروەردە: بۆ هەر وانەیەک پێنج خولەک دەوام کەمدەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.