2025-03-01 20:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڤۆلۆدمێر زلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا دوای دەمەقاڵێکەی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، داوای لێبوردنی لێناکات. ڤۆلۆدمێر زلێنسکی سەرۆکی…

The post ڤۆلۆدمێر زلێنسکی: داوای لێبوردن لە ترەمپ ناکەم appeared first on Esta Media Network.