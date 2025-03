2025-03-01 23:25:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری خۆراكی سلێمانی رایدەگەیەنیت، دەستكراوە بە دابەشكردنی سەبەتەی خۆراك بەسەر هاوڵاتییاندا كە چەند ماددەیەكی خۆراكی لەخۆدەگرێت. كامەران فەتاح،…

