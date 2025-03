2025-03-02 10:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیلۆن مەسک-ى سەرپەرشتیارى بەڕێوەبردنى کارایى حکومەتى ئەمریکا پاڵپشتیی بیرۆکەى کشانەوەى ویلایەتە یەکگرتووەکان لە نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانیی ناتۆ…

