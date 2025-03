2025-03-02 13:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چوپێک کە زیاتر لە 100 کۆچبەرى لەسەرە لە ئاوى نێوان فەرەنسا-بەریتانیا کون بووە و چەند کاتژمێرێکە چارەنووسیان نادیارە.…

The post ژمارەیەک کوردیان تیایە

چوپێکى کۆچبەران لە نۆکەندى ئینگلیز کون بووە appeared first on Esta Media Network.