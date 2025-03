2025-03-02 13:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شوباتى رابردوو لە سلێمانى ساردترینى سى ساڵى رابردوو بووە لەهەمان کاتدا بڕى باران کەمترین بووە بەراورد بەپێشتر. بەڕێوەبەرایەتیی…

