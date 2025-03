2025-03-02 15:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی گشتیی خانەنشینیی عێراق رایگەیاند، دەستکراوە بە خەرجکردنی مووچەی خانەنشینان بۆ مانگی سێ. دەستەی گشتیی خانەنشینیی عێراق لە…

The post بەغداد دەستیکرد بە دابەشکردنی مووچە appeared first on Esta Media Network.