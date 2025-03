2025-03-02 15:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریکارى وەزارەتى نەوت رایدەگەیەنێت، سەرجەم پڕۆژەکانی غاز لە هەرێمی کوردستان رەوانەی کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان کراون و وادەى وەبەرهێنان تیاشیاندا…

The post وادەى وەبەرهێنان لە سەرجەم پرۆژەکانى غازى هەرێمى کوردستان ئاشکرادەکرێت appeared first on Esta Media Network.