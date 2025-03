2025-03-02 18:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە بەرژەوەندیی جوتیارانی کورد بڕیاردرا. خالید شوانی، وەزیری دادی عێراق، رایگەیاند، “ئەو راسپاردانەی سەبارەت بە کێشەکانی سەرگەڕان و…

The post بڕیار لەسەر کارکردنی جوتیارانی سەرگەڕان درا appeared first on Esta Media Network.