2025-03-02 20:21:01 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەڵاحەدین دەمیرتاش و دەوڵەت باخچەلی پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان دەربارەی پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیادا ئەنجامدا. رۆژنامەی Independent بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ یەکشەممە…

