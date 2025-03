2025-03-03 09:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

23 هەزار پارچە ئاسەوار دەگەڕێندرێنەوە بۆ عێراق کە لەماوەی چەند ساڵی رابردوودا بە قاچاغ بەرەو دەرەوەی عێراق نێردرابوون.…

