2025-03-03 15:08:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ئیدارەی راپەڕین ئامادەکاری بۆ دابەشکردنی دوو هەزار و 500 زەوی بەسەر فەرمانبەراندا دەکرێت. رێباز پیرۆت، بەڕێوەبەریی گشتیی…

The post لە راپەرین ئامادەکاری بۆ دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا دەکرێت appeared first on Esta Media Network.