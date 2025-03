2025-03-03 22:31:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شوان محەمەد، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، ئەگەر هەرێم بەشێكی داهاتی ناوخۆش نەنێرێت وەزارەتی دارایی عێراق بۆ نییە…

The post شوان محەمەد: ناكرێت بەهۆی كێشەی تەكنیكییەوە بەغداد مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم دوابخات appeared first on Esta Media Network.