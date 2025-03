2025-03-04 00:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەو زانیارییانەی بە تۆڕی میدیایی ئێستا دراون، بە بڕیاری دادوەر چوار تیكتۆكچی ئازادكراون كە پێشتر دەستگیركرابوون. هەر…

