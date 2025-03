2025-03-04 00:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەعدی ئەحمەد پیرە وتەبێژی یەكێتی رایدەگەیەنێت، لە پرسی حكومڕانیدا هیچ لایەنێك پەراوێزناخرێت و بوونی ئۆپۆزسێۆنێكی كارا لە هەرێمی…

The post سەعدی پیرە: لە پرسی حكومڕانیدا هیچ لایەنێك پەراوێزناخرێت appeared first on Esta Media Network.