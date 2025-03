2025-03-04 09:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 4ی ئازار، بە رۆژی بەرەنگاربوونەوەی قەڵەوی لە جیهاندا دەستنیشانکراوە. قەڵەوی پرسێکی سەرەکیی تەندروستییە، بەپێی ئامارەکانی رێکخراوی تەندروستیی…

The post ئەمڕۆ رۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی قەڵەوییە appeared first on Esta Media Network.