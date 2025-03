2025-03-04 10:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لوتکەی عەرەبی لە قاهیرە بەڕێوەدەچێت و سێ تەوەری سەرەکی دەربارەی پرسی فەڵەستین و غەزە گفتووگۆی لەسەر دەکرێت. ئەمڕۆ…

The post ئەمڕۆ لوتکەی عەرەبی لە قاهیرە بەڕێوەدەچێت appeared first on Esta Media Network.