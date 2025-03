2025-03-04 13:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی یاسایی لە ئەنجومەنی نوێنەران رایدەگەیەنێت، یەکێک لە تۆمەتبارە سەرەکییەکانی دزیی سەدە، خرایە ناو ئەو کەسانەی لێبوردنی…

