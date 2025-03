2025-03-04 14:31:02 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتی ناوخۆی ھەرێم رایدەگەیەنێت، دوای گۆڕینی جۆری مۆڵەتی شۆفێری بۆ دیجیتاڵ، هاوڵاتییان دەتوانن بەو مۆڵەتە…

