2025-03-04 16:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتى پێشمەرگە وادەى دابەشکردنى هاوکاریى مانگى (2)ى هاوپەیمانان بۆ لیواکانى پێشمەرگە رادەگەیەنێت. وەزارەتى پێشمەرگە لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، رۆژى…

