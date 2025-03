2025-03-04 19:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانى رایدەگەیەنێت، بەرپرسیارێتیی هەموومانە روومان لە پێکهێنانی حکومەتێکی بەهێز و دادپەروەر بێت، خزمەتی زیاتری خەڵک بکەین…

