2025-03-04 23:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی سامانی ئاژەڵ و ڤێتێرنەری وەزارەتی كشتوكاڵ بە نووسراوی رەسمی، هەر یەك لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كشتوكاڵی هەولێر،…

The post چەند جۆرێكی راوەماسی لە هەموو كاتێكدا قەدەغەن appeared first on Esta Media Network.