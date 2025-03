2025-03-05 09:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق رایگەیاند، چاوەڕێی بڕیاری هەرێمین لەبارەی وادەی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت. باسم محەمەد خزیر بریکاری وەزارەتی…

The post وەزارەتی نەوتی عێراق: چاوەڕێی بڕیاری هەرێمین بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت appeared first on Esta Media Network.