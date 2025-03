2025-03-05 13:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گفتوگۆ توندەکەی کۆتایی هەفتەی رابردووی سەرۆکی ئەمریکا و هاوتا ئەمریکییەکەی لە کۆشکی سپی، تۆمەتبارکردنی سەرۆکی ئۆکرانیا بە “بێڕێزیکردن”،…

The post وەستانی هاوکارییە سەربازییەکانی ئەمریکا کاریگەری لەسەر شەڕی ئۆکرانیا دروستدەکات؟ appeared first on Esta Media Network.