2025-03-05 13:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئامارەکان، دوای ئەوەی لە مانگی رابردوودا 10 تۆن زیادیکرد، یەدەگی زێڕی عێراق 162 تۆنی تێپەڕاند. بەپێی نوێترین…

The post یەدەگی زێڕی عێراق 162 تۆنی تێپەڕاند appeared first on Esta Media Network.