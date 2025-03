2025-03-05 14:00:07 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – بەهۆی پێکانێکی سەخت، ئەم وەرزە بۆ ئەستێرەی نیوکاسڵ یونایتد، لویس هۆڵ کۆتایی هات. نویکاسڵ یونایتد بڵاویکردووەتەوە، لویس هۆڵ، بەرگریکاری یانەکە ئێسکی پێی شکاوە، بەو هۆیە لە سەرجەم یارییەکانی ئەم وەرزە بێبەش دەبێت و وەرزی 2024/25 بۆ یاریزانەکە کۆتایی هاتووە. Lewis Hall will miss the rest of the 2024/25 season after sustaining an injury …