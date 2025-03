2025-03-05 14:53:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەی هاوکاریى هاوپەیمانان بۆ مانگى شوبات (2) تایبەت بە هێزەکانى پێشمەرگە دابەشبکرێت. بەپێى راگەیەندراوێکى وەزارەتەکە بڕی هاوکارییەکە…

