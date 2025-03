2025-03-05 16:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دەروازەی کەرکوک بەردی بناغەی پرۆژەی فراوانکردنی رێگای کەرکوک-سلێمانی دانرا. ئەحمەد عومەر، بەڕێوەبەری شارەوانیی کەرکوک، بە تۆڕی میدیایی…

