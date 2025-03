2025-03-05 21:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، دەسەڵاتدارانی عێراق هەموو كێشەی كوردستانیان لە مووچەدا چڕكردووەتەوە لەكاتێكدا دەیان كێشەی دیكەمان لەگەڵ…

