2025-03-05 23:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێم رایدەگەیەنێت، هەر كاتێك نرخی مریشك بەرزیبێتەوە رێگری دەكەین كە هەناردەی ناوەڕاست و خوارووی عێراق…

