2025-03-06 12:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستیی سلێمانی، رایگەیاند، ” بە بڕی ملیارێک دینار دەرمان و پێداویستی پێشکەش بە تەندروستیی سلێمانی کرا”.…

