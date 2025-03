2025-03-06 20:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم ئەنجامی تاقیكردنەوە بەراییەكانی پۆلی 12ی ئامادەیی بە هەموو بەشەكانییەوە بڵاوكردەوە. ئەمڕۆ پێنجشەممە وەزارەتی پەروەردەی هەرێم…

The post وەزارەتی پەروەردە ئەنجامی تاقیكردنەوەكانی پۆلی 12ی ئامادەیی بڵاوكردەوە appeared first on Esta Media Network.