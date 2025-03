بەپەلە؛ بایرن گرێبەستی ئەستێرەیەکی بۆ ماوەیەکی درێژ نوێدەکاتەوە

2025-03-06 23:54:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – بایرن میونشن گرێبەستی ئەستێرەیەکی نوێدەکاتەوە و یانە رکابەرەکانی بێهیوا دەکات. بەگوێرەی زانیارییەکانی هەردوو سەرچاوەی باوەڕپێکراوی سکای سپۆرتس و بیڵدی ئەڵمانیی، باڤارییەکان گرێبەتی جۆشوا کیمیچ تا ساڵی 2029 درێژدەکەنەوە. سەرچاوەکان زانیوشیانە کە ئەم هەفتەیە بە فەرمی نوێکردنەوەکە رادەگەیەنرێت. ? ????????: Bayern have agreed a contract renewal with Joshua Kimmich, which will be announced this …