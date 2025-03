2025-03-07 02:00:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتيی ئاسایشی لازقیە قەدەغەی هاتوچۆی لەو شارە تاوەكو كاتژمێر10ـی سەر لە بەیانی راگەیاند. بەهۆی ئەو دۆخەی ئەمشەو لە…

The post لە شارێكی سوریا قەدەغەی هاتوچۆ راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.