2025-03-07 12:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراكسیۆنی یەكێتی رایگەیاند، پڕۆژە یاسای بە پارێزگابوونی هەڵەبجە پاڵپشتی زۆرینەی فراكسیۆنەكانی بەدەستهێناوە و…

The post د. بڕیار رەشید: پڕۆژە یاسای بە پارێزگابوونی هەڵەبجە تەنها دەنگدانی ماوە appeared first on Esta Media Network.