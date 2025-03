2025-03-07 12:36:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی بایرن میونشنی ئەڵمانی گرێبەستی جۆشوا كیمیچ ئەستێرەی ئەڵمانی یانەكەی بۆ ماوەیەكی درێژ نوێ دەكاتەوە. كیمیچ لە هاوینی ساڵی 2015 لە ریزەكانی شتوتگارتەوە بە بەهای 8 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە بایرن میونشنەوە كرد. گرێبەستەكەی كیمیچی تەمەن 30 ساڵان لەگەڵ بایرن میونشن لە هاوینی ئەمساڵدا بەسەردەچێت. ??⚪️ Joshua Kimmich and Bayern have exchanged all …