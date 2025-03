2025-03-07 14:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عەلەوی لە سوریا و دەرەوەی وڵات رایدەگەیەنێت، داوا لە نەتەوە یەكگرتووەكان دەكەن، پارێزگاریی نێودەوڵەتی بۆ…

The post پەیامێكی بەپەلە لە عەلەوییەكانەوە بۆ نەتەوە یەكگرتووەكان appeared first on Esta Media Network.