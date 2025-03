2025-03-07 21:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ سەرۆكی ئەمریكا رایگەیاند، نامەیەكی بۆ عەلی خامنەیی رێبەری باڵای كۆماری ئیسلامیی ئێران ناردووە و داوای دانوستانی…

