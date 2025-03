2025-03-07 23:10:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا رایدەگەیەنێت، لەسەر ئاستی پارێزگا یەكێتی سێ پۆست وەردەگرێت و بڕیارە لە…

The post یەكێتی سێ پۆستی نوێ وەردەگرێت appeared first on Esta Media Network.