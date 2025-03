2025-03-08 13:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک کۆماری عێراق رایدەگەیەنێت، راپەڕینی ئازاری ساڵی 1991، وەرچەرخانێک بوو بەرەو رزگاربوون لە نادادپەروەری و ستەمکاری. د. لەتیف…

