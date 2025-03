2025-03-08 16:25:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حکومەتی عێراق رایدەگەیەنێت، بە فەرمی ئاگادارنەکراونەتەوە لە کۆتاییهاتنی لێخۆشبوون لە هاوردەکردنی غازی ئێران. باسم عەوادی، وتەبێژی حکومەتی…

The post حکومەتی عێراق: لە کۆتاییهاتنی لێخۆشبوونی هاوردەی غازی ئێران ئاگادارنەکراوینەتەوە appeared first on Esta Media Network.