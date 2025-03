2025-03-08 17:46:01 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سێشەممەی ئەم هەفتەیە لەسەرجەم فەرمانگەکانی هەرێم دەکرێتە پشووی رەسمی. بەپێی رۆژژمێری حکومەتی هەرێم، سێشەممە 11 ی ئازار لەسەرجەم…

