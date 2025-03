2025-03-08 21:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەو شەپۆلی بارانبارینە بەخووڕەی چەند ناوچەیەكی عێراقی گرتووەتەوە سبەی یەكشەممە، لە ناوەندەكانی خوێندن و دەزگا و دامەزراوە…

The post لە چەند پارێزگایەكی عێراق پشوو راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.