2025-03-09 09:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زۆرینەی ئەو کەسە بەتەمەنانەی لە نزیکمانن کێشەی کەمخەوییان هەیە بە تایبەت لە شەواندا، توێژینەوەیەکەیش سەلماندوویەتی 40-70% ی کەسانی…

The post بۆچی هەندێک لە کەسانی بەتەمەن کێشەی کەمخەوییان هەیە؟ appeared first on Esta Media Network.