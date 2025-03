2025-03-09 12:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سۆران عومەر رایگەیاند، داواکارییەکانی وەزارەتی دارایی عێراق لە هەرێم نوێ نین و پێشتر رێکەوتنیان لەبارەوە کراوە. سۆران عومەر…

The post هۆکاری دواکەوتنی مووچەی مانگی دوو ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.