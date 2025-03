2025-03-09 12:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری بەرپرسی نوسینگەی سەرۆكی حكومەتی هەرێم رایگەیاند، 400 مۆلیدەی ئەهلی بەهۆی پڕۆژەی رووناكییەوە كوژێندرانەوە و ئەمەش هەنگاوێكە بۆ…

