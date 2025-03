2025-03-09 12:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری راگەیاندن و رەوەندی ئیسڕائیل رایگەیاند، ئیسڕائیل بۆ پاراستنی كورد و دروزییەكان دەست بە جووڵە دەكات و دەشڵێت،…

