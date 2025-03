2025-03-09 14:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق رایگەیاند، هاوردەکردنی غازی سروشتی بۆ عێراق لە دەرەوەی سزاکاندایە. عەتوان عەتوانی سەرۆکی لیژنەی دارایی…

The post باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق: هاوردەکردنی غازی سروشتی رێگاپێدراوە appeared first on Esta Media Network.